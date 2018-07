Ti sfoghi su facebook? Attenzione è diffamazione. Se chiamate in causa Positanonews fatelo in maniera corretta

Attenzione a sfogarsi su Facebook. Ci fanno notare sfoghi senza senso, qualcuno tagga “Michele Cinque” Positanonews per qualsiasi cosa venga pubblicato, foto o video o articolo, senza sapere che il nostro giornale ha una redazione di oltre 40 persone. E la responsabilità del direttore responsabile per l’online sta venendo sempre più scemando, mentre viene in rilievo quella dell’autore.

Dunque, giusto per chiarire. Non è detto che quello che esce scritto su Positanonews sia del sottoscritto e neanche che se anche lo fosse ciò autorizza a chiunque di uscire fuori dalle righe. Sia perchè fra persone civili si usa la “continenza” e i modi giusti , sia perchè il tono e i termini usati possono concretare spesso la diffamazione.

Ma c’è anche un altro motivo. Spesso non rispondo agli attacchi o alle offese e c’è un motivo. A VOLTE A DISTANZA DI GIORNI VEDO QUALCUNO CHE MI HA TAGGATO , A VOLTE MAI.

Non sto sempre su Facebook, non ho un solo profilo Michele Cinque, spesso alle chat risponde la segretaria. NON PER SNOBBARE NESSUNO. Ma perchè ho ben trecento mila contatti fra i vari social network, i vari profili personali, pagine, gruppi, twitter, linkedin, instagram e venti tipi diversi di mail.

Esiste la possibilità di farmi rilevare qualcosa FACENDO I COMMENTI SOTTO GLI ARTICOLI, usando segnala notizia, mandando una mail a direttore@positanonews.it e , in casi estremi e urgenti, tramite whatsapp 3381830438.

Per il resto sappiate che presupposto del mio operato, che lo si creda o meno, è sempre stato l’interesse pubblico, la buona fede quando si è trattato di parlare di qualche problema, le convinzioni personali, che non hanno nulla a che vedere su altre iniziative che posso anche ignorare. Così per la scuola, così per il campo sportivo, così per ogni argomento.

Intanto ricordiamo che Per la diffusione di messaggi offensivi attraverso la bacheca scatta la diffamazione aggravata, paragonabile a quella a mezzo stampa. Ad affermarlo è la Cassazione, con la sentenza n. 8328/2016, depositata ieri (qui sotto allegata), confermando la linea dura nei confronti di chi usa i social network quale valvola di sfogoper scaricare rabbia, frustrazioni o sete di vendetta nei confronti di personaggi pubblici, semplici colleghi o capi.

Nella vicenda, a finire nel mirino l’ex commissario straordinario della Croce Rossa, da parte di un componente della stessa associazione, che, dissentendo da alcune scelte e iniziative adottate, aveva diffuso su di lui diversi post offensivi (dal contenuto inequivocabile, come “parassita”, “cialtrone”, “mercenario”, ecc.) diffondendoli ad ampio raggio tramite la bacheca e allegando anche una foto che identificava la persona offesa.

La Cassazione non ha dubbi sulla conferma della condanna per diffamazione.

Questo perché tale reato “può essere commesso a mezzo di internet, sussistendo, in tal caso, l’ipotesi aggravata di cui al terzo comma della norma incriminatrice, dovendosi presumere la ricorrenza del requisito della comunicazione con più persone, essendo per sua natura destinato ad essere normalmente visitato in tempi assai ravvicinati da un numero indeterminato di soggetti“

Dunque non credo di avere tempo di mettermi a rispondere a interventi e sfoghi su facebook, che siano frutto di scleri o frustrazioni o che siano sensate e fondate, a me potete dire quello che volete, crocifiggetemi pure personalmente, anche se non c’entro, a meno che non vi siano estremi diffamatori verso Positanonews allora potrebbe intervenire la società legalmente, si tratta di colpire una attività che va faticosamente avanti da 14 anni, oltre 40 persone che vi partecipano.

Se semplicemente volete vedere pubblicato qualcosa o volete fare qualche intervento mandatemi una mail, inutile postare e taggare senza che rispondo ne che lo venga a sapere se non c’è qualcuno che me lo dice.

Avvocato Michele Cinque