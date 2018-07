The Owl a Ercolano crocevia di cultura, canzone ed enogastronomia

Tutto è pronto a Ercolano per le prime iniziative del nuovo polo cuturale, enogastronomico ed artistico “The Owl”. L’eclettico locale gestito dai patron Daniela Riccardi e Luigi Maione, sta organizzando, infatti, una nuova serie di appuntamenti divisi tra la cultura con la presentazione di libri ed incontri dedicati alla storia locale, la canzone con delle serate dedicate alla musica dal vivo e la moda con tanti eventi in equilibrio tra il gossip e l’attualità. Ricco di spazi all’aperto, tra buon bere, note e gastronomia, con i suoi circa 600 posti a sedere, “The Owl” non mancherà di stupire i suoi amici. Gli stessi che, oltre a partecipare ai tanti eventi in programma, protranno beneficiare del top della cucina territoriale, di carni pregiate alla brace, cocktail, long drink, birre artigianali, grandi vini e tanto champagne delle migliori maison. Attestatosi ad Ercolano in via Gramsci come uno di quei luoghi ideali per chi dalla vita e dai momenti importanti pretende sempre il meglio, l’apprezzato luogo, con le sue preziose “bollicine”, le ottime etichette di vino scelte tra le più promettenti regioni italiane e le sue kermesse, si conferma come un moderno polo d’attrazione per rivalutare i grandi peccati di gola e riscoprire le migliori primizie campane, non senza offrire nuovi spunti per il territorio proiettati verso la cultura, l’arte e la società. Ed è così che ben assestato tra il presente e la tradizione partenopea non senza strizzare l’occhio all’internazionalità, “The Owl” annuncerà presto, tante nuove e svariate manifestazioni di carattere artistico, culturale, di moda e di spettacolo, senza mai dimenticare i peccati di gola ed il piacere di chi dalla vita anche per il palato richiede sempre il massimo.