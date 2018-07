THE GREEN WE MAKE NATURA E SOSTENIBILITA’. Minori 14-24 luglio

Appuntamento a Minori con THE GREEN WE MAKE

Ecco, ci siamo! Stanno arrivando 36 partecipanti tra i 16 e i 18 anni provenienti da Bielorussia, Moldavia, Romania, Spagna, Ucraina e Italia che faranno parte dello scambio giovanile “The Green WE Make”.

Il progetto è inserito all’interno del programma Erasmus+ ed è organizzato dal Comune di Minori in collaborazione con l’associazione ACARBIO.

Durante 10 giorni, i giovani entreranno in contatto con la natura, apprenderanno cosa significa “sostenibilità ambientale” e condivideranno le loro esperienze e le loro culture. Tra le numerose attività previste, i giovani partecipanti saranno impegnati nella presentazioni di giochi tradizionali all’aperto, parteciperanno ad attività di volontariato insieme ad altre associazioni giovanili locali, faranno un’esperienza di 24 ore in montagna alla scoperta della natura, organizzeranno serate interculturali e impareranno gli elementi fondamentali per uno stile di vita sostenibile nei confronti dell’ambiente.