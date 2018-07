The Good Doctor, una grande serie che rivaluta l’autismo

Due fiction programmate da RaiUno, “Tutto può succedere 3”, apprezzabile versione italiana di una serie americana intitolata “Parenthood”, e “The Good Doctor”, questa sera che è semplicemente uno sceneggiato di grande successo in Usa doppiato in italiano, ripropongono in queste calde serate di luglio il tema della sindrome dell’autismo di Asperger.

Due anni fa nella prima serie di “Tutto può succedere” questa forma di autismo era stata presentata come una malattia, anzi, peggio, una menomazione. Provocando giustamente una levata di scudi. Tale errore era stato poi corretto nella seconda serie, l’anno scorso. E nella puntata in onda domenica scorsa, Max Ferrario, il personaggio in questione, interpretato da Roberto Nocchi, concorre all’elezione dei rappresentanti di classe, affermando testualmente: “sono felice di avere l’Asperger. Certi pensano che sia una brutta cosa. Ma io penso che avere l’Asperger sia il mio più grande punto di forza”. Parole che hanno commosso milioni di telespettatori.

Oggi in prima serata su Raiuno, arriva invece “The Good Doctor”, che racconta le vicende di Shaun Murphy (interpretato da Freddie Highmore, che molti ricordano da bambino nel film “La fabbrica di cioccolato”), un giovanissimo chirurgo pediatra che dice addio alla sua vita di campagna e si trasferisce nel prestigioso ospedale St. Bonaventure di San Jose, in California.

Ma non si tratta di un medico qualunque perché Shaun è affetto da autismo e si presenta come un personaggio atipico: innocente, onesto e diretto, ma soprattutto con abilità particolari sopra la norma. A causa della sua malattia, però, fatica a relazionarsi con gli altri e proprio per questo inizialmente incontra l’opposizione del consiglio di amministrazione dell’ospedale e dei colleghi. Grazie all’appoggio del suo capo, il dottor Aaron Glassman (Richard Schiff), Murphy riuscirà però a sfidare lo scetticismo e i pregiudizi dello sfaff medico e a dimostrare il suo valore e le sue straordinarie capacità nel salvare vite.

Shaun Murphy, il ragazzo autistico protagonista di The Good Doctor dalle incredibili capacità mnemoniche e attento anche ai più minimi dettagli, è interpretato dal giovane attore Freddie Highmore. L’attore inglese, malgrado la giovane età, vanta una carriera cinematografica e televisiva di tutto rispetto: inizia già da bambino con il ruolo di protagonista del film La fabbrica di cioccolato (2003) e ne Le cronache di Spiderwick (2008) per poi approdare al piccolo schermo con la mini serie tv Close to the enemy. Il grande successo però arriva quando viene scelto per il ruolo di Norman Bates per la serie Bates Motel.

Composta da 18 episodi, la serie è stata già rinnovata per una seconda stagione, e il suo primo episodio è stato visto negli Stati Uniti da 11.220.000 persone, diventando il debutto di una serie drammatica del lunedì più visto sul network sul network ABC da ben 21 anni.

Highmore per la sua interpretazione del Dr. Shaun Murphy ha già ricevuto una nomination come Miglior Attore in una Serie Drammatica ai Golden Globe, venendo però sconfitto da Sterling K. Brown (This Is Us).