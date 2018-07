Thailandia : Salvati altri 4 ragazzi dalla grotta l’operazione è rimandata a domani

Quattro ragazzi del secondo gruppo sono fuori dalla grotta di Tham Luang Nang: sono dunque otto in tutti i giovani giocatori in salvo in ospedale.

Compito dei subacquei è trasportare i ragazzi dalla grotta fuori dove hanno trovato riparo, attraversando cunicoli contorti,spesso bui e invasi dall’acqua e del fango. Prima di farlo però dovranno risistemare lungo il percorso le bombole di ossigeno andate esaurite ieri. La morte venerdì scorso di un primo sommozzatore thailandese, Samal Gunan, sottolinea i rischi dell’operazione. Gunan stava lavorando come volontario per sistemare riserve di ossigeno lungo il percorso.

Secondo Narongsak Osatanakorn, il primo miglioramento delle condizioni atmosferiche faceva sperare per il meglio, ma la ripresa della piaggia impone la massima urgenza per tirar fuori il resto dei ragazzi.