Temporale in Costiera d’ Amalfi e black out da Positano a Minori . Nella giornata di ieri la Protezione Civile della Regione Campania aveva avvisato che nella mattinata di lunedì sarebbe arrivato il maltempo. E così è stato. Dalle 9:30 di stamattina la pioggia sta cadendo abbondantemente e ininterrottamente anche sulla Costiera amalfitana . C’è chi ringrazia il cielo per queste ore di fresco che stiamo vivendo e chi maledice la pioggia perché aveva organizzato una giornata al mare. Quel che è certo è che dopo la primavera/estate 2017 in cui la parola d’ordine era stata ‘siccità’, nello stesso periodo del 2018 la pioggia è stata tanta, anche più del normale. Questo temporale del 23 luglio ha causato anche qualche disagio: ci segnalano black out in diverse zone , ma anche problemi di viabilità a Ravello e Praiano . Video Giuseppe Di Martino