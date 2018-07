Tasso ucciso a Piano di Sorrento i Colli come pista di cross. Che tristezza vedere questo piccolo Tasso ucciso da qualche folle che correva da Positano a Piano di Sorrento o viceversa. Dai Colli in poi la Statale Amalfitana è presa come una pista da cross, completa deficienza delle istituzioni, pensate che non ci sono neanche le strisce bianche per attraversare la strada per gli studenti delle scuole per capire come l’ANAS e il Comune tengano a cuore le sicurezze delle persone e persino dei bambini. Da qui passano auto, moto, un flusso enorme per Casa Nocillo per Vico Equense, Massa Lubrense, per l’autostrada per chi proviene dalla Costiera amalfitana. A pagarne le spese anche questo piccolo Tasso che a noi di Positanonews ha fatto venire una stretta al cuore