Il Tar respinge il ricorso dei comuni delle province di Napoli e Salerno contro le tariffe della Gori: “Sono legittime”

Diverse amministrazioni comunali delle province di Napoli e Salerno avevano proposto ricorso per le tariffe del servizio idrico, chiedendo l’annullamento della delibera dell’Aeegsi (oggi Arera, autorità nazionale che si occupa anche di servizi idrici) con cui erano state approvate le tariffe del servizio idrico integrato, applicate dalla Gori per il periodo 2012-2015. Il Tribunale Amministrativo Regionale di Milano (competente perché in Lombardia ha sede l’Aeegsi) ha respinto le opposizioni dei comuni in quanto l’agenzia “ha esercitato il potere sostitutivo attribuitogli dalla legge, sulla base delle informazioni disponibili ed in un’ottica di tutela dell’utenza ed a fronte dell’inerzia dell’ente d’ambito, che era stato diffidato”. Decisione arrivata anche “su istanza di Gori, quale soggetto gestore del servizio idrico integrato nell’ambito dell’Ato 3, che ha legittimamente approvato il piano tariffario 2012-2015”. In tal modo è stata, quindi, garantita la copertura dei costi. Il Tar, inoltre, ha escluso l’inesistenza del piano d’ambito come invece contestato dai comuni ricorrenti, tenuto conto che senza di esso non sarebbe neanche potuto essere affidato il servizio idrico integrato al gestore Gori. Infine, il tribunale amministrativo ha escluso qualsiasi pregiudizio per gli utenti della Gori con l’approvazione delle tariffe per il periodo 2012-2015.