Pizzicato anche il famoso attore Marco Marzocca oggi a Positano, precisamente al Garage Mandara, dove è rimasto davvero colpito dalla gentilezza dei titolari, che gli hanno sistemato l’aria condizionata all’auto, e tra chiacchiere e qualche risata, si sono scattati le foto con l’attore Marco, che interpretava Ugo, nel famoso telefilm Distretto di polizia, ricordiamo anche altre uscite in televisione come Cuore contro cuore, regia di Riccardo Mosca (2004) Belli dentro, registi vari (2006) Episodio Si salvi chi può Raccontami, regia di Tiziana Aristarco e Riccardo Donna (2006-2008) Una pallottola nel cuore, regia di Luca Manfredi (2014-in corso) Tutti insieme all’improvviso, regia di Francesco Pavolini (2016).

Il Parcheggio Mandara a Maiori è uno dei punti di riferimento per coloro che giungono nella bella cittadina della Costiera Amalfitana per brevi soste o per lunghi soggiorni ed intende parcheggiare il proprio veicolo (automobile o moto) senza lo stress di lunghe ricerche, code o rischi di contravvenzioni.