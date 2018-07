Prima svolta nell’inchiesta sull’incidente nelle acque di Capri, individuata e sequestrata l’imbarcazione ritenuta coinvolta nella collisione e denunciato il comandante. Le indagini continuano per ricostruire l’esatta dinamica

Prima svolta nelle indagini condotte dalla Capitaneria di porto-Guardia Costiera di Capri, guidata dal tenente di vascello Daniele Praticò, sull’incidente verificatosi nella notte tra il 25 e il 26 luglio nelle acque di Capri, quando un gommone è stato travolto da un’altra unità.

I militari hanno individuato e sequestrato, a scopo probatorio, un’imbarcazione che è ritenuta coinvolta nella collisione e hanno denunciato il comandante all’autorità giudiziaria. L’inchiesta continua, coordinata dalla Procura, per individuare eventuali responsabilità penali delle persone a vario titolo interessate nel sinistro e per accertare nel dettaglio l’intera dinamica.

E’ la stessa Guardia Costiera, in una nota ufficiale, a ripercorrere e ricostruire cosa è accaduto e cosa è emerso fino a questo momento.

“La notte del 26 luglio scorso – scrive la Capitaneria – un tender di servizio ad un catamarano ormeggiato nella rada di Marina Piccola è entrato in collisione con un’altra imbarcazione nelle acque antistanti punta del Capo dell’isola di Capri. I due occupanti del mezzo sono stati soccorsi e trasportati nel porto di Capri da una imbarcazione da diporto proveniente da Nerano e affidati alle cure mediche del 118. Il più grave dei due, L.C. di 44 anni, skipper del catamarano, in considerazione delle gravi ferite riportate, è stato successivamente ricoverato all’Ospedale Monaldi di Napoli. La M/V CP2082 della Guardia Costiera di Capri ha effettuato successivamente delle ricerche in mare per scongiurare la presenza di eventuali naufraghi. Immediate le verifiche da parte dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Capri per individuare l’altra imbarcazione coinvolta nella collisione. E’ stata, quindi, aperta un’inchiesta amministrativa per accertare cause e modalità del sinistro, nonché avviata un’indagine per individuare eventuali responsabilità penali da parte dei soggetti coinvolti nella vicenda. Durante lo svolgimento dell’attività investigativa si è provveduto a sequestrare, a scopo probatorio, il tender sinistrato ed un’altra imbarcazione e sono stati effettuati esami tossicologici nei confronti del Comandante di quest’ultima unità che è stato deferito alla competente Autorità Giudiziaria”.

Caprinews http://www.caprinews.it/leggi1.asp?cod=10016