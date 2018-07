Meta, Sorrento . Stupro a Meta, la turista aveva scritto un racconto di abusi e sangue. Un libro inedito. Scritto di suo pugno, in cui racconta la storia di un ragazzino vittima di stupri e angherie. E che un giorno, dopo l’ennesima aggressione, trova il coraggio di ribellarsi e farsi giustizia da solo, uccidendo uno dei suoi aguzzini. Una storia, come spiegato dall’autrice, che è frutto della propria fantasia. Ma che adesso viene a galla nel bel mezzo delle indagini sullo stupro che lei, Anna (nome di fantasia per tutelare la privacy), la turista di cinquant’anni ascoltata due settimane fa al Tribunale di Torre Annunziata, ha confermato di aver subìto nella notte tra il 6 e il 7 ottobre 2016. A riportarlo oggi Salvatore Dare su Metropolis, un retroscena inquieto.

E’ il nuovo colpo di scena di un’inchiesta delicata, lunga. Con la Procura di Torre Annunziata che punta a chiedere il giudizio immediato per i cinque ragazzi arrestati lo scorso 14 maggio. Loro, gli ex dipendenti del Mar hotel Alimuri detenuti a Poggioreale, sono Antonino Miniero, Davide Gennaro Gargiulo, Fabio De Virgilio, Raffaele Regio e Ciro Francesco D’Antonio e puntano a una scarcerazione entro i prossimi giorni. Lo faranno facendo ricorso alla Corte di Cassazione dopo che il Tribunale del Riesame di Napoli ha nuovamente confermato la misura cautelare del carcere. Il folto collegio difensivo dei ragazzi crede di poter centrare l’obiettivo e mira a usare a proprio vantaggio anche questa storia del libro.

Ma Anna come diventa scrittrice? Tutto comincia qualche anno fa quando la signora decide di iscriversi a una sorta di master in scrittura creativa. Frequenta sempre le lezioni, si appassiona a questo mondo di cultura e prende sul serio l’iniziativa. Si cimenta in racconti, scrive e legge molto. Tant’è che, a chiusura del corso, produce il racconto del ragazzino violentato e spietato assassino del proprio stupratore. In effetti, la vicenda era rimasta sconosciuta, avvolta nel più fitto mistero, fino a quando non si è celebrato l’incidente probatorio dinanzi al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata Emma Aufieri. Anna ha prima risposto alle domande del sostituto procuratore titolare del caso Mariangela Magariello, poi è stato il turno dei legali. E proprio uno di loro, l’avvocato Francesco Tiriolo, difensore di Miniero, ha tirato fuori la faccenda del romanzo. Lo stesso legale, dopo aver avuto conferma dalla donna che l’autrice del volume era proprio lei, ha poi fatto riferimento a un’intervista rilasciata dalla stessa cinquantenne appena l’anno scorso, a una decina di mesi dalle violenze di Meta. In quest’occasione, utilizzando uno pseudonimo, fece riferimento alla propria vita privata e all’infanzia. Ed è qui che sono stati svelati rapporti non sempre idilliaci con il defunto marito ed episodi sfortunati e spiacevoli patiti in gioventù. Insomma, alcuni precedenti nella vita della signora che secondo la difesa possono rappresentare elementi utili in attesa di un processo.