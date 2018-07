Articolo aggiornato dagli inviati di Positanonews e Positanonewstv.

Importante manifestazione presso il centro di rappresentanza della Federico II in via Partenope. Presente tutti i grandi studiosi e appassionati del mondo dell’archeologia e non solo, oltre ai relatori, tanti del settore tra il pubblico.

Grande soddisfazione quando il prof Osanna, nel presentare l’iscrizione, ha citato il Prof Francesco De Angelis della Columbia University nostro concittadino, per il contributo offerto.

Nella lunga e complessa iscrizione ci ha colpito particolarmente , e senza fare della retorica spiccia:

“…per lui la preoccupazione dei suoi concittadini fu superiore a quella del suo stesso patrimonio……..” .

La precisa interpretazione dell’iscrizione ha generato un dibattito tra le varie competenze del mondo antico, giuristi, storici, economisti, costruttiva ed appassionata che sicuramente darà i suoi risultati.

12 luglio – Università degli studi di Napoli Federico II (Centro Congressi, Via Partenope,36)

13 luglio – Scavi di Pompei, Edificio San Paolino (Via Plinio, 4)

La scomparsa improvvisa di Enzo Lippolis, il 3 marzo 2018, professore ordinario di Archeologia dell’Università La Sapienza di Roma, dove era direttore del dipartimento di Scienze dell’Antichità, ha rappresentato una grande perdita per il mondo dell’archeologia e per tutta la cultura italiana.

A quattro mesi di distanza il Parco Archeologico di Pompei, organizza un convegno: “Studium Erga Populum Studium Erga Sapientiam” in ricordo di Enzo Lippolis, per la comunità scientifica e non solo.

Le due giornate di studio in programma il 12 e il 13 luglio vogliono essere occasione di dibattito sulle ricerche e le recenti scoperte del Parco Archeologico di Pompei, per il quale il Prof. Enzo Lippolis aveva profuso il suo impegno. Nell’ambito del progetto di ricerca e studio sul Capitolium e sul Foro, condotto negli ultimi anni e in quanto membro del Consiglio di Amministrazione del Parco Archeologico, aveva dato il suo contributo alla conoscenza della città antica e alle scelte amministrative di Pompei.

Nella prima giornata sarà presentato il recente rinvenimento di un monumento sepolcrale nella necropoli di Porta Stabiana, venuto alla luce lo scorso anno nell’ambito dei lavori di risistemazione degli edifici demaniali di San Paolino, attribuito a Gneus Alleius Nigidius Maius. Degli aspetti cruciali del testo epigrafico che commemora il defunto si discuterà il 12 Luglio Napoli nella sede dell’ateneo federiciano.

Nella seconda giornata saranno illustrate le più recenti scoperte archeologiche provenienti dagli scavi condotti dal Parco Archeologico di Pompei, in collaborazione con altri istituti di ricerca nazionali e internazionali, sia all’interno della città antica sia nell’area extraurbana di Pompei.

L’ingresso alle giornate di convegno è libero.

programma dettagliato