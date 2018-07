Sting e Shaggy ai campi Flegrei a Napoli

Attenti a quei due. Che il punto d’incontro tra Sting e Shaggy sia la comune passione per il reggae è acclarato al di là di ogni ragionevole dubbio. Il «reggae bianco» cui accenna fin dal titolo un album come «Reggatta de blanc« appare emblematico, al proposito. E che l’intesa della coppia regga bene lo dimostra l’essere passati dal singolo a due «Don’t make me wait» ad un intero album in condominio come quel «44/876» uscito a primavera. Meno agevole, se mai, è capire cosa abbia spinto l’ex poliziotto, dopo le ripetute tournée con Paul Simon e con Peter Gabriel, a puntare su un intero giro di concerti con Mr. Boombastic, visto il diverso peso specifico rispetto ai due titolatissimi predecessori.

Probabilmente tutto è dovuto all’idea di leggerezza che si porta dietro l’operazione e la sua adattabilità ad un contesto estivo come quello che porta questa sera la strana coppia anglo-giamaicana all’Arena Flegrea, per una conclusione del «Noisy fest 2018» salutata da un clamoroso sold out annunciato da settimane, dopo l’altrettanto clamoroso annuncio, e disannuncio, della presenza del rocker nel cartellone del Napoli Teatro Festival, il cui intervento sarebbe servito a calmierare il costo di metà dei biglietti messi in vendita. Cosa che è successa, ma senza più l’intervento del Ntfi che, come nel caso di Dustin Hoffman, sembra faticare a trattare con le regole del mercato degli artisti realmente pop.

Ma torniamo a quello che conta, ovvero la musica: «Per certi versi lavorare assieme è stato come tornare ad alcune cose fatte ai tempi dei Police», riflette Sting a proposito del repertorio che proporrà questa sera: «Negli anni Ottanta ho passato molto tempo in Jamaica, stringendo numerose amicizie: mi piace la gente del luogo, il calore, e il modo in cui riesce a far convivere e a rispettare le differenze; penso che l’album rifletta molto questo concetto. In un momento come quello attuale, in cui il mondo è pieno di divisioni tra destra e sinistra, bianchi e neri, infatti, credo che un messaggio sociale del genere sia molto importante da divulgare».

A scorrere il repertorio, ovvia la predominanza del fattore Gordon Sumner (così il nostro all’anagrafe), ma l’impronta di Orville Richard Burrel (come si chiama Shaggy all’anagrafe di Kingston, dov’è nato 49 anni fa) affiora con tutta la sua evidenza soprattutto in brani come «Strength of woman», «Hey sexy lady» o quella «It wasn’t me» che spunta di solito nel bis: «Nel lavorare alle canzoni Sting è molto più meticoloso di me» spiega il musicista caraibico. «Aver diviso con lui 44/876 mi ha fatto capire che ogni disco, ogni album, una volta pubblicato, ti rappresenterà per tutta la vita e quindi devi fare del tuo meglio perché si avvicini quanto più possibile alla perfezione».

L’incontro fra i due è avvento grazie a Martin Kierszenbaum, attuale manager di Sting ed ex responsabile delle edizioni di Shaggy: «Ci incontravamo, ci salutavamo ma non andavamo mai oltre quel saluto, poi è scoccata la scintilla», ammette Burrel. «Avevamo un amico in comune ed è stato lui a metterci in contatto. Eravamo curiosi di capire come far combaciare i nostri stili».

0044 e 00876 sono rispettivamente i prefissi internazionali telefonici del Regno Unito e della Giamaica «quindi il titolo 44/876 è una sorta di legame che unisce i due Paesi, un legame fatto di gioia e di speranza». Tutto, stasera, a beneficio degli utenti napoletani dello 0039. «Non per niente l’Italia è la mia nazione europea preferita», ammette Sting, 67 anni. «Un paese che vivo come la mia seconda casa per cento ragioni tra cui la presenza al Sud di una forte comunità reggae con cui sono entrato in contatto in posti come Bari o Catanzaro».

Il bassista arriverà a Napoli con un volo privato nel pomeriggio, se decidesse di fermarsi dopo il concerto tutto è stato approntato per una cena di gala in suo onore. Potrebbe essere l’occasione buona per parlargli della scena reggae campana: si vede che nelle scorse occasioni di passaggio dalla nostra regione non ha avuto modo di scoprirla. Non il 23 aprile 1998 nè il 16 luglio 1993 sempre allo stadio Simonetta Lamberti di Cava de’ Tirreni, non il 5 novembre 1991 all’allora teatro tenda Partenope, non il 6 maggio 2000 a Montesarchio, non il 25 giugno 2006 quando passo da piazza del Plebiscito per il «Cornetto free music», non nel 2009 quando si scatenò all’«Ischia global fest» di Pascal Vicedomini. Urge rimediare.

`arena flegrea, via Terracina, Napoli, alle 21. Prima e dopo il concerto selezioni di dj Cerchietto

Andrea Spinelli, Il Mattino