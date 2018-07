Questa sera chiuderanno dalle 22 fino alle ore 6 di domattina la Galleria di Seiano, che collega la Penisola Sorrentina con Castellammare, passando per Vico Equense.

Lungo la strada statale 145 “Sorrentina” Anas eseguirà, a partire da lunedì 9 luglio, alcune attività preliminari necessarie a riavviare i lavori di manutenzione del viadotto “San Marco”, sospesi a causa dei danni causati dall’alluvione del 6 novembre scorso.

Per consentire gli interventi, da lunedì 9 a giovedì 12 luglio, esclusivamente in orario notturno dalle 22:00 alle 6:00, la statale sarà chiusa al traffico in entrambe le direzioni tra lo svincolo di Castellammare Ospedale e lo svincolo di Castellammare Villa Cimmino (dal km 3,600 al km 9,600), compresa la chiusura delle rampe in uscita dello svincolo di Gragnano (km 7,200).

Il traffico sarà deviato sulla viabilità locale comprendente con indicazioni sul posto.

Inoltre, per consentire l’avanzamento dei lavori in corso per il ripristino delle opere idrauliche danneggiate dall’alluvione del 6 novembre scorso, è prorogata fino al 14 agosto la chiusura della rampa dello svincolo di Gragnano in ingresso in direzione Sorrento. In alternativa, il traffico in direzione Sorrento può utilizzare in ingresso lo svincolo di “Castellammare Villa Cimmino” raggiungibile tramite la viabilità locale.