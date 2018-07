Statale Agerolina invasa dall’immondizia. Il Pd si attiva: “E’ assurdo”

La Statale Agerolina è invasa dall’immondizia e bisogna fare qualcosa. E’ questo l’appello che è stato lanciato dal PD Pimonte, che ha denunciato le condizioni della strada statale 366 che abbraccia i comuni di Gragnano, Pimonte ed Agerola e collega difatti la Penisola Sorrentina alla Costiera Amalfitana.

Ecco l’annuncio di Alberto Grosso:

2La SS366 per Agerola soprattutto dall’Hotel Parco al traforo di Agerola è una discarica a cielo aperto. Le cunette sono piene di immondizia ed in alcuni tratti ci sono anche materiali ingombranti quasi sulla strada. Spero che gli amministratori locali di Gragnano, Pimonte e Agerola avvertano urgentemente la Città Metropolitana (o chi di competenza) per ripulire la strada, perché è assurdo che su una statale su cui passano migliaia di turisti di tutto il mondo si riversi tanta inciviltà. Amministrare significa anche e soprattutto guardare il proprio paese con gli occhi di un turista”.