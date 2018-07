Dopo il successo del concerto inaugurale della 66esima edizione del Ravello Festival un’altra standing ovation, stavolta per l’Orchestre Philharmonique de Radio France e per il maestro Myung-Whun Chung di ritorno a Ravello dopo 15 anni.

La più importante fra le quattro formazioni sinfoniche presenti a Radio France ha ribadito, ancora una volta la sua fama di formazione di livello altissimo con un’esecuzione inappuntabile del programma scelto dal maestro coreano: la suite da Ma Mère L’Oye, e la Suite no.2 da Daphnis et Chloé di Maurice Ravel e nella seconda parte una indimenticabile Sinfonia fantastica di Berlioz. Piccola curiosità, nonostante la data (14 luglio) anniversario della presa della Bastiglia, l’orchestra ha deciso di non suonare la Marsigliese come bis. La scaramanzia, in vista della finale mondiale con la Croazia, ha prevalso! (ph Pino Izzo)