Continuiamo i nostri reportage sulle spiagge della Penisola Sorrentina. Massa Lubrense è incantevole ovunque, la ristorazione è il top a Sant’Agata lo Stucchichino cresce a vista d’occhio e con la cantina diventa qualcosa di unico, Nerano è sempre la gemma del mare e qui domina lo Scoglio ristorante dei Vip. Dopo Puolo, dove non ci hanno fatto accedere neanche a piedi dal versante di Massa Lubrense, quindi o paghi o niente, in attesa di trovare un’amministrazione che faccia gli interessi dei cittadini espropriando finalmente questa strada. Comunque rimane un bellissimo borgo marinaro, torneremo qualche altra volta dal versante di Sorrento. Qui siamo stati alla Regina Giovanna davvero stupenda, ricordiamo quando scendevano i ciclomotori e basta già questo per dare onestamente atto di un impegno pubblico. Sant’Agnello abbiamo visitato la Marinella, stabilimento balneare adatto alle famiglie e la sera posto incantevole per la cena. A Piano di Sorrento c’è Marina di Cassano che risorge e il Nettuno. Vico Equense a Seiano è superbo le Axidie , davvero meraviglioso poi il centro benessere con le piscine, mentre a Vico ieri un ragazzo ferito alla spiaggia della Tartaruga con le pietrate da l’idea del caos che c’è. Sorpresa a Meta, oggetto di cronache quotidiane in estate per feriti, furti e altro, in questi weekend la abbiamo vista bella, ordinata, tranquilla e sicura, ordine pubblico ok, spiagge pulite e piene di servizi e mare pulito. Alla Conca, poi, un paradiso, da Antonio Cafiero ospiti eccellenti, chef stellati che vengono qui da tutta Italia per rilassarsi con la sua cucina e fare conca terapia.. ovviamente top secret, ma noi li abbiamo visti e salutati.. Se vorranno farlo sapere , ve lo diremo.. Intanto la vera sorpresa di questi ultimi tempi è proprio Meta.. Bellissima e tranquilla