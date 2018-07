Spiagge sicure a Sorrento, i controlli promossi da Salvini

Ci sono una serie di misure di sicurezza previste dal Ministro dell’Interno Matteo Salvini volte alla sicurezza totale delle spiagge a Sorrento. Il provvedimento sarà attuato, nella pratica, a partire da domani, mercoledì 1 agosto, proprio nell’ultimo mese della stagione turistica, quello nettamente più “pieno” da questo punto di vista. Entrando nelle specifiche del provvedimento si tratta dell’assunzione a tempo determinato di personale della polizia locale, oppure del pagamento degli straordinari a quello già esistente, per l’acquisto di mezzi e attrezzature al fine di contrastare l’abusivismo commerciale e relativo alle campagne di sensibilizzazione che si dovranno attuare.

In tutta Italia saranno ben 54 i comuni turistici che beneficeranno di un contributo pari a 2,5 milioni di euro. I comuni che riceveranno questi fondi dovranno avere dei requisiti ben specifici: ubicazione del centro urbano o di almeno una frazione sulla costa, popolazione non superiore ai 50mila abitanti, un numero delle persone annuali che alloggiano in delle strutture ricettive non inferiore a 500mila. Nell’arco dell’anno scorso, il 2017, secondo i dati ufficiali ISTAT, si contano 20 verbali di contestazione tra i quali 5 per commercio fuori dalle aree previste dal piano commerciale, 2 per commercio oltre l’orario massimo previsto, 4 per commercio senza alcun tipo di titolo, 1 per commercio di materiale contraffatto o non tracciato, 8 verbali per motivi differenti e 3, infine, per sequestri amministrativi.

Il provvedimento, attuato tramite un piano e promosso dal comandante della polizia municipale di Sorrento, Antonio Marcia, prevede la messa a punto di un presidio giornaliero per prevenire e contrastare l’abusivismo commerciale, oltre a dei controlli nei pressi del centro storico, di Marina Piccola e di Marina Grande. In particolare presso la stazione ferroviaria sarà presente un furgone provvisto di computer portatile e una stampante che sorveglierà tutti i treni in arrivo e la merce finalizzata alla vendita che le persone porteranno con sè durante il tragitto. Al centro storico, invece, le forze dell’ordine in questione saranno dotate di bici a pedalata assistita e di computer portatili allo scopo di individuare potenziali abusi commerciali o contraffazione ed intervenire immediatamente, in tal caso. Tutto il coordinamento di quest’operazione, che prende il nome di “Spiagge sicure”, come da titolo dell’articolo, sarà affidato all’ispettore Carmine Bucciero che come personale avrà a sua completa disposizione 5 vigili stagionali oltre a 3 bici elettriche e 5 portatili. Dato che sono in arrivo altri 50.000 euro sono previsti ulteriori investimenti per il contrasto alle varie irregolarità. Inoltre, sempre a partire da domani, ci saranno altri 4 agenti che monitoreranno la documentazione inerente ai bus turistici per salvaguardare l’ordinanza che vieta il transito a quelli inferiori alla classe “euro 4”, a tutela dell’ambiente.