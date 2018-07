Nella giornata di ieri ha fatto visita al Comune di Sorrento Reenat Sandhu, ambasciatore della Repubblica dell’India in Italia. All’incontro era presente il sindaco Giuseppe Cuomo. Uno scambio di battute, tra il diplomatico indiano e il primo cittadino, nel corso del quale il capo della diplomazia indiana a Roma, ha manifestato al primo cittadino il proprio apprezzamento per la bellezza dei luoghi e l’ospitalità di Sorrento.

Cuomo, nel dare il benvenuto all’ambasciatore, ha sottolineato di “sentirsi onorato per questa visita speciale” e nel ringraziarla, ha comunicato l’intenzione di celebrare il 70mo anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia ed India promuovendo un gemellaggio con una città turistica indiana con la quale attivare relazioni di mutuo interesse. “Inoltre il Comune di Sorrento – ha aggiunto il sindaco – è disponibile a realizzare, in collaborazione con l’Ambasciata della Repubblica dell’India, un momento di incontro con la cultura indiana da tenersi nel prossimo mese di settembre”.

L’ambasciatore Sandhu ha salutato favorevolmente i propositi del sindaco che “Saranno assecondati – ha spiegato – in quanto in perfetta sintonia con le buone relazioni di amicizia e commerciali esistenti tra Italia ed India, come testimoniato dalla visita del presidente del Consiglio dei Ministri Paolo Gentiloni in India l’ottobre scorso su invito del presidente Narendra Modi e la recente visita del 17 e 18 giugno scorso del ministro degli Esteri Indiano Sushma Swaraj con i rappresentanti del nuovo governo italiano, il primo ministro Giuseppe Conte ed il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi”.