Tremendo impatto per un’auto in via Capo a Sorrento. Poco fa, nei pressi dell’Hotel Settimo Cielo, l’autista di una Fiat 500 ha perso il controllo del proprio veicolo, per cause ancora da accertare, ed finito contro le ringhiere di ferro che delineano i margini stradali. Un impatto tremendo: diverse ringhiere sono state completamente distrutte, mentre il veicolo si è ribaltato su se stesso. Il conducente del mezzo non dovrebbe avere, miracolosamente, danni gravi. Ora sono in corso i soccorsi del 118, intervenuto tempestivamente, in meno di 7 minuti. Nell’impatto sono stati coinvolti alcuni motorini parcheggiati.

