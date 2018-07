Sorrento, tragedia primo maggio: dopo Marco Fiorentino citato in giudizio anche… Salvini!

Una notizia che potrebbe sembrare assurda ma che difatti non lo è affatto. Secondo quanto riportato da Metropolis, il Comune di Sorrento sarebbe pronto a citare in giudizio il Ministro dell’Interno Matteo Salvini. I fatti sono nuovamente collegati alla tragedia del primo maggio 2007. Una tragedia che al giorno d’oggi lascia ancora strascichi.

Come sappiamo, quella del primo maggio a Sorrento fu una sciagura che segnò per sempre la cittadina costiera. Sono ormai passati ben 11 anni ma noi e i cittadini del posto non abbiamo mai dimenticato. Un cestello utilizzato per montare le luminarie cadde rovinosamente durante la festa di Sant’Antonino e franò letteralmente su Claudia Fattorusso Morelli (di 86 anni) e sulla nuora Teresa Reale (50 anni). Ne scaturì un’inchiesta che vide coinvolti l’allora sindaco Marco Fiorentino, la famiglia Donnarumma e tante altre persone.

Qualche giorno fa vi avevamo parlato della volontà del Comune di Sorrento di agire legalmente contro l’ex sindaco Fiorentino per recuperare le somme che sono state versate in questi anni in favore delle parti civili nei tre gradi di giudizio del processo. Ricordiamo che il Comune era coobbligato in soldo. Nella delibera pubblicata qualche giorno fa si leggeva: “si rende necessario promuovere azione legale nei confronti del Ministero dell’Interno per il recupero della quota pari ad €. 3.647,80 corrispondente ad 1/6 dell’importo di €. 15.000,00 oltre accessori determinato dal Tribunale di Torre Annunziata conferendo procura all’Avv.Maurizio Pasetto dell’Avvocatura del Comune di Sorrento come da contratto di lavoro rep. 38 del 31.12.2011”.

Ora la notizia che il Comune ha deciso di coinvolgere anche il Ministro dell’Interno. Salvini sarebbe infatti stato citato perché l’allora sindaco Marco Fiorentino era imputato anche in vesti di ufficiale di governo.