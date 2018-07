Sorrento tempo scaduto per il Ponte, summit al Comune per la Giunta Cuomo. Intanto Mario Gargiulo pedala. Fibrillazioni nell’amministrazione del sindaco Giuseppe Cuomo, ma non trapela nulla. Sono già due gli incontri che si sono fatti, il primo con qualche defezione.

Sul tavolo il tempo scaduto del Ponte per la nomina dell’assessore che sostituisca Mario Gargiulo, che incassa quindi il sostegno del gruppo, mentre ci potrebbero essere soprese nella stessa Giunta , un assessore potrebbe essere sostituito..

Gargiulo intanto continua ad organizzarsi in vista delle prossime elezioni e pedala…