Sorrento saluto alla squadra prima del ritiro a Nusco, questa sera a Villa Fiorentino

Questa sera 25 luglio alle ore 20, nell’ormai consueto e meraviglioso scenario di Villa Fiorentino il Sorrento 1945 saluterà la città, l’amministrazione ed i suoi grandi tifosi.

Prima della partenza per il ritiro precampionato di Nusco (AV), sarà illustrato il programma stagionale che vedrà il sodalizio sorrentino affrontare il campionato nazionale di serie D. Non solo, anche i ragazzi della juniores si cimenteranno in un girone interregionale. Grande spazio allo zoccolo duro formato dai fedelissimi di Mister Guarracino, arricchito da tanti nuovi arrivi, in gran parte giovani di grande prospettiva, per continuare a creare una squadra proiettata nel tempo, abbattendo ai minimi termini i costi di gestione. La dirigenza al gran completo lancerà la nuova campagna abbonamenti, con tantissime iniziative volte a coinvolgere i tifosi ma anche le tante attività che da sempre supportano il calcio a Sorrento. L’orgoglio rossonero torna a ruggire. FORZA SORRENTO.