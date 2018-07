Sorrento, rinasce il sito Bagni della Regina Giovanna

Buone notizie giungono da Sorrento, sulla gestione dei Bagni della Regina Giovanna. Positanonews ha realizzato casualmente, trovando all’ingresso del sito un guardiano e una ragazza che fornisce informazioni a turisti provenienti da tutto il mondo. Ricordiamo che questo sito archeologico, probabilmente è uno dei pochi posti al mondo in cui si può immergere in una Villa Romana del I secolo d.C..

Il dato positivo è che finalmente c’è qualcuno che monitora i luoghi ed impedisce la discesa ai ciclomotori e sporcare l’area circostante ai Bagni, oltre che fornire ai visitatori che vi giungono informazione e assistenza, considerando che nei dintorni il Bar del capo è chiuso inspiegabilmente da anni, per lavori interminabili. La strada per raggiungere i Bagni di Regina Giovanni è inoltre pulita e tenuta in ordine. Non possiamo che fare i complimenti al consigliere Luigi Di Prisco ed al sindaco Giuseppe Cuomo per questa idea.