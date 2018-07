Sorrento, rinasce il sito Bagni della Regina Giovanna. Guardiania, informazioni, mare pulito, iniziativa del Forum e ora si vota per il FAI

Buone notizie giungono da Sorrento, sulla gestione dei Bagni della Regina Giovanna. Positanonews ha fatto un’incursione , trovando all’ingresso del sito un guardiano e una ragazza che fornisce informazioni a turisti provenienti da tutto il mondo. Ricordiamo che questo sito archeologico, probabilmente è uno dei pochi posti al mondo in cui si può immergere in una Villa Romana del I secolo d.C..

Il dato positivo è che finalmente c’è qualcuno che monitora i luoghi ed impedisce la discesa ai ciclomotori e sporcare l’area circostante ai Bagni, oltre che fornire ai visitatori che vi giungono informazione e assistenza, considerando che nei dintorni il Bar del capo è chiuso per lavori , è ancora più utile . La strada per raggiungere i Bagni di Regina Giovanni è inoltre pulita e tenuta in ordine.

Non mancavano i “murales”, a volte sfregi, talaltra ci hanno incuriosito, ma meno del passato dobbiamo dire. Qui ci si immerge nella storia e nella natura . Il mare era pulitissimo, tanti turisti. Siamo passati anche per lo stabilimento La Solara, accogliente per chi vuole mangiare o avere servizi, dove stasera c’era anche una iniziativa del Forum dei Giovani al tramonto.

Non possiamo che fare i complimenti al consigliere Luigi Di Prisco ed al sindaco Giuseppe Cuomo per questa svolta.

“Ci teniamo molto a questo sito – dice il consigliere Luigi Di Prisco -, abbiamo anche aderito al FAI ”

Invitiamo tutti a votare https://www.fondoambiente.it/luoghi/bagni-della-regina-giovanna?ldc