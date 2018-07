Sorrento. Presidente Federalberghi Costanzo Iaccarino su evasione tassa di soggiorno “Ben vengano i controlli. L’extralberghiero mina il settore dell’ospitalità e costringe famiglie a emigrare

Sorrento. «Ben vengano i controlli sull’adempimento degli obblighi relativi alla riscossione e al versamento dell’imposta di soggiorno da parte dei titolari delle strutture ricettive»: a dichiararlo è Costanzo Iaccarino, presidente della sezione sorrentina di Federalberghi. In riferimento all’inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata con l’ausilio della Guardia di finanza di Napoli, sfociata nella segnalazione all’autorità giudiziaria di 133 titolari di strutture ricettive, Iaccarino osserva: «Il rispetto della legge ha sempre ispirato la nostra associazione. Attendiamo di conoscere gli sviluppi dell’indagine in modo tale da avere un quadro chiaro dei soggetti coinvolti, tra i quali pare che rientrino tanto alberghi quanto strutture extraricettive, e delle omissioni loro contestate, visto che magistratura e forze dell’ordine ipotizzano non solo complete omissioni ma anche ritardi nel versamento dell’imposta dovuta». Infine, un auspicio: «Nell’offrire massima collaborazione a investigatori e inquirenti impegnati nelle indagini – conclude Costanzo Iaccarino – Federalberghi Penisola Sorrentina auspica verifiche altrettanto stringenti sull’inusitata proliferazione di strutture ricettive abusive. Tale fenomeno mina gli equilibri interni al settore dell’ospitalità e rischia di aggravare le difficoltà in caso di futura flessione del mercato, oltre a sottrarre numerosi alloggi alle famiglie costringendole a emigrare nella speranza di trovare un’abitazione. Storture che le istituzioni devono eliminare radicalmente e al più presto»