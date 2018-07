Sorrento parcheggi pubblici avanti con le proroghe

Sorrento. L’intenzione di provvedere per tempo c’era eccome, ma alla fine il Comune è stato costretto a concedere un’altra proroga. La seconda, nel giro di due mesi come riporta il quotidiano Metropolis. Non c’è pace, insomma, per la gestione degli spazi comunali dedicati alla sosta a pagamento in città. Un’attività che, oltre a rappresentare una notevole fonte di introito per le casse pubbliche, ha notevoli ripercussioni anche sulla vivibilità, soprattutto nel periodo estivo, quando l’afflusso turistico anche “mordi e fuggi” aumenta in misura esponenziale. Ed è anche per questo che sull’affare si è scatenata adesso una battaglia legale. Nei mesi scorsi, infatti, il Comune aveva promosso una gara pubblica al rialzo riservata agli operatori del settore, tramite la Centrale Unica di Committenza della Penisola Sorrentina, preceduta da manifestazione d’interesse, per affidare a un soggetto esterno per il periodo di un anno il servizio di gestione delle quattro ree pubbliche adibite a parcheggio in piazza Marinai d’Italia; piazza Ganci; area scuola media Tasso e piazzetta Calata Puolo. A fine maggio la Commissione giudicatrice aveva concluso le procedure di gara, proponendo l’aggiudicazione alla cooperativa Croce del Sud che ha praticato il maggior rialzo, fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti di legge in capo alla società stessa. Nel frattempo, ovviamente, il servizio non poteva essere sospeso, e, nelle more dell’espletamento delle verifiche in questione, è stata disposta una proroga dell’affidamento del servizio parcheggi in favore alla cooperativa uscente, la “Solidarietà” per tutto il mese di giugno. Si tratta, tra l’altro, della stessa società che pure ha partecipato alla nuova gara e che, classificata al secondo posto, ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del verbale di aggiudicazione da parte della Centrale Unica di Committenza della Penisola Sorrentina in favore della concorrente “Croce del Sud Cooperativa Sociale”, che ha sede legale ad Acerra. Il Presidente della Settima Sezione del Tar Campania di Napoli, con proprio decreto pubblicato il 22 giugno scorso, ha accolto l’istanza di misure collegiali monocratiche e per l’effetto ha sospeso l’efficacia dei provvedimenti impugnati, fissando per la trattazione collegiale la camera di Consiglio di giovedì prossimo, 5 luglio. In attesa della decisione, quindi, considerando che «il servizio parcheggi risulta indispensabile per le evidenti esigenze di mobilità connesse all’elevato flusso turistico destinato ad incrementarsi per la stagione estiva in atto», ancora una volta il Comune ha ritenuto necessario adottare una seconda proroga, perl’intero mese di luglio 2018, per l’affidamento del servizio al concessionario uscente. Vale a dire, la stessa cooperativa “Solidarietà”. Nell’atto, comunque, viene specificato che questo prolungamento dell’affidamento potrà venire meno anticipatamente, e con effettoimmediato, una volta definito il giudizio davanti al Tar e concluse le verifiche, ancora in fase di svolgimento, riguardante la ditta che dovrebbe subentrare.