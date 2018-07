Sorrento onde travolgono due ragazze alla Pignatella, salvate dai bagnanti. Ecco cosa è successo

Sorrento . Oggi alla Pignatella sulla scogliera si stava per verificare una tragedia, per fortuna sventata.

Due giovani donne si sono lanciate in mare , me venivano travolte dalle onde e non riuscivano a risalire.

Solo grazie all’intervento degli altri presenti sulla costa sono state aiutate a risalire.

In particolare importante è stato l intervento di Antonino Scarpati di Sant’Agnello che coraggiosamente, pur riportando qualche graffio , è riuscito ad aiutare a far risalire le malcapitate che si erano tuffate nonostante la bandiera rossa.

La cosa singolare è che tutti i presenti nessuno escluso hanno attivamente partecipato al salvataggio e tutto è finito felicemente.