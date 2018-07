Sorrento ok all’ ostello nel conservatorio di Santa Maria delle Grazie, continua lo scontro con Marco Fiorentino Il Comune di Sorrento ha autorizzato l’imprenditore Francesco Schisano a effettuare i lavori di manutenzione e restauro all’interno del Conservatorio di Santa Maria delle Grazie. Saranno interventi che riguarderanno alcuni locali dell’edificio di piazza Sant’Antonino dove, nei prossimi mesi, sarà aperta una struttura ricettiva. Non sarà un bed and breakfast o una casa vacanza come invece paventato alcuni mesi fa. Schisano potrà avviare soltanto quelle attività commerciali compatibili con la destinazione d’uso originaria delle stanze ottenute in locazione. Ovvero: collegi, convitti, ospizi oppure, come trapela dalle intenzioni dell’imprenditore, ostelli per la gioventù. I lavori sono stati autorizzati pure dalla Soprintendenza che si è espressa positivamente sull’intero progetto. Sancite soltanto piccole prescrizioni come il cambio della cromia della pavimentazione e la scelta delle mattonelle adatte, come scrive il collega Salvatore Dare su Metropolis, che entra nel dettaglio

Il permesso

Il permesso di costruire reca le firme del dirigente comunale ad interim del quinto dipartimento Antonino Giammarino e dell’architetto dell’ente municipale Daniele De Stefano. Il via libera risale allo scorso 19 luglio e rappresenta l’atto decisivo dell’intera querelle. Al di là delle polemiche, Schisano dunque è pronto ad accelerare per inaugurare quanto prima la struttura ricettiva. Stando agli accordi stipulati con il consiglio di amministrazione del Conservatorio, Schisano dovrà versare un canone annuo di circa 100mila euro che potrà essere rivisto al rialzo nel

corso del tempo. L’intesa tra Schisano e il cda del Conservatorio è di nove anni con l’ipotesi di rinnovo per altri nove anni.

Il progetto

La richiesta di permesso avanzata da Schisano

risale allo scorso primo dicembre. Il Comune di Sorrento apre un procedimento e precisa che gli unici interventi edilizi consentiti sono quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo. E’ un intoppo perché nel contratto di locazione stipulato da Schisano e dal cda del Conservatorio si fa riferimento di ristrutturazione. Ma come viene precisato in una relazione degli uffici comunali, si è dinanzi forse a un “errore” linguistico. Gli interventi di Schisano, per il Comune,

rientrano pienamente in quelli consentiti e non sono di ristrutturazione. Tant’è che l’architetto De Stefano propone al dirigente Giammarino la concessione dell’autorizzazione. Ed è quello che avviene lo scorso 19 luglio con alcune precisazioni a carico di Schisano: le unità immobiliari interessate dal progetto al momento hanno una categoria catastale impropria, quella di uffici e studi privati. L’originaria, quella

a cui l’imprenditore dovrà attenersi, è invece collegi, convitti, educandati, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme e ricoveri. Oppure, come Schisano sta valutando, ostelli per la gioventù.

