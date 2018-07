SORRENTO. MEZZO SECOLO DI ANTOINE-COUFFEUR POUR DAMES

50 anni di attività per Rosetta Laudonia.

Si é svolta tra parenti e amici una festa per i 50 anni di attività di Rosetta Laudonia. Una vera e propria istituzione di via Luigi De Maio con il suo negozio “Antoine – Coiffeur pour Dames”, da mezzo secolo un punto di riferimento per tagli, acconciature e trattamenti estetici. Ma Rosa é anche un vulcano di idee: negli ultimi anni presso la sua attività é infatti possibile trovare cerchietti ed accessori sempre diversi e fantasiosi.

Tra i suoi clienti tantissimi sorrentini doc, ma non solo.

Sono tante le celebrità passate negli anni per un taglio o un’acconciatura all’ultimo grido.

Ha sempre mantenuto il suo stile passando attraverso i tanti look che in 50 hanno reso belle le sue clienti. Ad accontentarli ogni giorno lei, Rosetta, sempre disponibile, a tratti istrionica e punto di riferimento per tutti i commercianti della zona.

Rosetta é figlia di Vincenzo Laudonia e Olga Esposito, che ha vestito intere generazioni con il suo storico negozio di abitini cuciti a mano per bambini e bambine in Via San San Cesareo.

Una famiglia di Sorrento quella di Olga i Culumia, che con semplicità, onestà e tanto impegno hanno portato avanti le proprie attività.

Rosetta, emblema perfetto della Sorrento Gentile che sta pian piano scomparendo é un punto di riferimento per i parenti, i tanti amici e gli ospiti della città e per questo la ringraziamo e le porgiamo i nostri più cari auguri.