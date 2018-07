Sorrento, Massa Lubrense, Vico Equense. Troppi suicidi e vogliono chiudere il Centro di Igiene Mentale. Interviene Rosario Fiorentino. Nascondere notizie così tragiche , sopratutto se di rilevanza pubblica, significa solo nascondere dei problemi per evitare di affrontarli facendoli peggiorare e in Penisola Sorrentina i problemi ci sono anche di sofferenza psichica A ritornare sull’argomento è Rosario Fiorentino “Ennesimo suicidio in Penisola ed ancora pensano di chiudere il centro di igiene mentale di Sorrento e non si vergognano. Se la Costantini non se la sente di fare scelte coraggiose ed a favore della sanità pubblica di qualità allora può anche rassegnare le dimissioni. Il Centro va qualificato e potenziato ma non deve essere chiuso”.

E’ duro l’affondo di Rosario Fiorentino all’indomani dell’ennesimo suicidio, il terzo in pochi giorni, avvenuto in Penisola sorrentina. Fiorentino riporta così al centro dell’attenzione pubblica la vicenda del Centro d’igiene di via del Mare, destinato ormai alla chiusura.

Per l’ex vice-Sindaco di Sorrento è il momento di chiedere una presa di posizione forte alla politica e si rivolge così anche a Gennaro Rocco, da poco eletto Presidente del Consiglio comunale di Sant’Agnello e gli chiede pubblicamente di presentare una mozione contro la chiusura della struttura.

Rocco poche settimane fa era stato uno dei pochi politici presenti alla fiaccolata organizzata a Sorrento proprio a sostegno del Centro. Ma non è solo a lui che bisogna rivolgersi, chi rappresenta la comunità, come buoni padri di famiglia, devono essere responsabili