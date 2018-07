Sorrento. Durante la notte dei vandali ubriachi danneggiano le auto in sosta lungo Via degli Aranci

Durante la notte alcune auto parcheggiate in Via degli Aranci sono state danneggiate da quattro ragazzi visibilmente ubriachi. Ad accorgersi di quanto stava accadendo è stato il titolare di un bar della zona che ha immediatamente allertato il distaccamento sorrentino dell’istituto di vigilanza privata “Hermes”, le cui guardie sono prontamente intervenute. Alla vista della pattuglia i quattro vandali hanno tentato la fuga lungo Via Marziale ma sono stati bloccati. Nel frattempo sul posto sono giunti i carabinieri che hanno accompagnato i quattro in caserma.