Intorno alle 18.30 un incidente è avvenuto in via Casarlano a Sorrento, dove c’è stato uno scontro tra una moto e un autobus. Non ci è nota la dinamica dell’incidente, ma il sinistro ha provocato una paralisi del traffico in entrambe le direzioni, ma dopo la rimozione del mezzo a due ruote la regolare viabilità è stata ripristinata. In questo tratto spesso si vanno a creare complicazioni dovute alla sosta di auto e bus, oltre ad essere una zona percorsa celermente dai veicoli in transito. Si attendono aggiornamenti.