Sorrento, IMU non pagata: il Comune invia notifiche per 500 mila euro

Continua la lotta all’evasione fiscale in Penisola Sorrentina, ed in particolar modo a Sorrento. Non solo per quanto riguarda le strutture alberghiere non a norma, ma l’azione di contrasto è volta a scovare tutti i tipi di evasori. Ora il Comune, tramite la società Andreani Tributi, la quale si occupa della riscossione da parte dell’Ente, ha deciso di dedicarsi agli accertamenti per quanto riguarda chi non ha pagato l’IMU in questo 2018. La cifra che il Comune potrebbe recuperare è davvero enorme: si parla di quasi mezzo milione di euro. Ecco perché sono state inviate numerose notifiche di accertamento questa settimana.

L’IMU, ricordiamo, è un’imposta diretta di tipo patrimoniale, applicata alla componente immobiliare del patrimonio. E’ stata ideata per sostituire l’imposta comunale sugli immobili (ICI) ed ha inglobato anche parte dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle relative addizionali per quanto riguarda i redditi fondiari su beni non locati.

Una cifra davvero importante che si aggiungerebbe a quella che si prevede di incassare dall’imposta di soggiorno. L’aumento della stessa, che noi avevamo anticipato lo scorso autunno, farà sì che nelle casse dell’amministrazione comunale entri una cifra di circa 6 milioni di euro per il 2018, a fronte dei quasi 3 milioni del 2017. Una somma importante da poter reinvestire in Eventi e manifestazioni, in agricoltura e così via.