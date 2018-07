Sorrento fuochi d’artificio a gogò , il Comune informi le attività ricettive

Sorrento. Riceviamo e pubblichiamo. Buongiorno, vi informo di aver scritto a più di un indirizzo email del comune di sorrento quanto più sotto riportato. Mi piacerebbe ve ne occupaste anche voi come giornalisti. Il problema è serio e molto sentito ma pare nessuno se ne occupi. Grazie

Buongiorno a voi.

Desidero portare alla vostra attenzione un problema sempre più incalzante e nello stesso tempo porre una semplice domanda: dove trovo un link dove poter vedere giorno, ora e luogo di tutti i fuochi e botti in programma durante l’anno?. Capisco il divertimento e il casino che piacciono tanto a tanti ma ci sono anche le persone normali che vanno a riposare, commpresi i turisti, tanto cari al comune, gli anziani e anche gli animali che ne soffrono. Esiste anche l’inquinamento acustico e da fumi propri dei fuochi, ma per quelli chiederei troppo ad evitarli.

Spero ci sia un posto dove potersi informare su questa programmazione, almeno uno lo sa e prende precauzioni per i suoi cari e per i turisti ospiti, i quali, magari, se vengono informati prima da noi che li ospitiamo, non saltano per aria a mezzanotte e oltre pensando sia scoppiata la guerra.

Basta creare un link ad una pagina del comune dove tutti coloro che programnano fuochi, pubblici e/o privati, inseriscano i dettagli. Si avvisa poi la cittadinanza tramite comunicato che lì a quel link si può consultare la programmazione. Non mi pare una cosa complicata da fare. E semmai certi fuochi non fossero consentiti pena ammenda, basterebbe informare la cittadinanza diffondendo un numero di segnalazione. Non è possibile che ogni due per tre si salti per aria durante il riposo notturno!.

Grazie

Una cittadina, owner di casa vacanza, molto responsabile e attenta alla propria clientela e con senso civico.

Helga Marini