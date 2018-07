Sorrento festeggia la bandiera blu, però l’ARPAC sconsiglia il bagno a Vico Equense e lo vieta al Purgatorio a Meta. Però lato Alimuri e alla Conca è cristallina, ma calano bagnanti . Purtroppo , salvo Piano di Sorrento, Sorrento e Massa Lubrense, i tre comuni insigniti dalla Bandiera Blu, comunque contestata dal WWF, dalla Grande Onda e ultimamente oggetto di una denuncia della CODACONS Napoli sui criteri e concessioni facili della stessa in Campania .

In ogni caso i dati più affidabili, legalmente, rimangono sempre quelli dell’ARPAC che , dopo le ultime analisi, ancora ha rilevato inquinamento alla spiaggia del Purgatorio. I campioni sono stati prelevati in 8 diversi punti del litorale tra Marina di Meta e Purgatorio. in molti casi i valori erano alterati ed in 3 siti hanno anche superato i valori limite previsti dalla normativa.

Quindi mentre in questo momento a Sorrento si festeggia , come ha fatto Piano e Positano, che con Massa Lubrense fanno parte del Parco Marino di Punta Campanella, altri comuni hanno ancora problemi. Il Vallone del Purgatorio è oramai storico . In particolare si rileva la presenza di escherichia coli in eccedenza in tre punti di prelievo, ma dati preoccupanti anche in altri due campioni. Per quanto riguarda gli enterococchi intestinali, invece, si evidenzia un solo sforamento. Nella zona dove entrambe le forme batteriche erano presenti con valori superiori ai limiti è stata rilevata anche la presenza di chiazze di schiuma marrone sull’acqua e di rifiuti solidi in galleggiamento.

Al momento resta in vigore l’ordinanza del vice sindaco Pasquale Cacace, che, revocando in parte il precedente provvedimento del sindaco Giuseppe Tito, ha limitato il divieto di balneazione solo ad una parte della spiaggia del Purgatorio per un tratto di costa di circa 140 metri.

I tecnici dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale Campania hanno fatto rilievi anche a Vico Equense , martedì scorso, nel tratto di litorale compreso tra Santa Maria del Toro e la spiaggia di Seiano. Sono due i prelievi effettuati a circa 10 minuti di distanza l’uno dall’altro. Nel primo, di routine, i valori sono risultati assolutamente nei limiti di legge, mentre nel secondo, eseguito per una situazione di emergenza legata ad anomalie riscontrate dall’Arpac o segnalate da altri enti, si rileva un sforamento per quanto riguarda l’escherichia coli arrivato a ben 4 volte il massimo. Nello stesso punto rilevata anche la presenza di chiazze di schiuma scura e di rifiuti solidi.

In virtù di tali dati l’Arpac “sconsiglia” la balneazione nel tratto di costa dove è stata riscontrata la presenza di agenti inquinanti. Ovviamente compete poi al sindaco di Vico Equense, Andrea Buonocore, eventualmente, il compito di emettere l’ordinanza che vieta i tuffi nell’area.

Il bello che da questi dati che creano confusione, inizialmente fu comunicata addirittura la spiaggia Alimuri, portano non pochi danni alle attività. Positanonews è stato alla Conca e nella spiaggia Alimuri, alla Conca, qui mai sono stati rilevati dati di inquinamento, c’è stato un problema di spostamento di scogli che avevano qualcosa che dava un brutto odore qualche settimana fa, ma sono stati rimossi e la spiaggia ora è tranquilla e pulita. Come si vede nella foto Irolla tutto il lato Alimuri è cristallino, ovviamente correnti permettendo, ma questo vale per tutti, mentre sul lato Conca ci sono delle sorgenti che tengono l’acqua sempre pulita.

Dovrebbe essere l’amministrazione comunale a fare comunicazione ai giornali, non noi, ma ci sentiamo in dovere di farlo. Ovviamente tutto può succedere, qualcuno che si sveglia e scarica a mare, le barche, correnti marine perchè il mare non ha confini, e quindi bisogna ragionare in maniera comprensoriale e in questo senso ha ragione la Grande Onda, bisognava fare una bandiera blu di tutta la Penisola Sorrentina fra un paio d’ anni almeno, sistemati problemi atavici come le acque bianche, i troppo pieni, gli sversamenti dai Valloni sui quali ci sono infiniti video e documentazioni.

Quello che è certo è che non basta il depuratore di Punta Gradelle per avere il mare pulito.