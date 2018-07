Sorrento domani a Villa Fiorentino i Yellowjackets

Sorrento bella iniziativa dell’amministrazione Cuomo. Domani, venerdì 27 luglio, alle ore 21, a Villa Fiorentino (ingresso 20 euro) la rassegna Lemon Jazz, diretta da Mario Mormone, ospita gli Yellowjackets. La band, fondata nel 1977, ha raggiunto storici successi e svariati riconoscimenti grazie ad un nuovo approccio musicale che fonde jazz, fusion, elettronica e un tocco di rhythm and blues: un risultato sonoro il cui ritmo ed armonia travolgono il pubblico.

L’evento rientra nel cartellone di Sorrento Incontra, il calendario di appuntamenti, con la direzione artistica di Mvula Sungani, promosso dal Comune di Sorrento in collaborazione con la Fondazione Sorrento e la Federalberghi Penisola Sorrentina, ed organizzata da Arealive e PdArtmedia.

La rassegna è il contenitore unico degli eventi sostenuti dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Cuomo, e coordinati dal dirigente del Settore Cultura, Antonino Giammarino, in partnership con importanti istituzioni nazionali ed internazionali come la fondazione Ilica, il Calandra Italian American Institute, La City University of New York e la Campania Music Commission.

Info line 3332202242 – www.lemonjazz.it