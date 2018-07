Sorrento, derubate due ragazze in discoteca: presi soldi e documenti

Durante un’ordinaria serata di vita notturna a Sorrento, due ventenni della Penisola Sorrentina sono state derubate di soldi e documenti in discoteca. Le sventurate, avrebbero infatti poggiato i loro portafogli sui tavolini del locale notturno per andare a ballare, lasciandoli incustoditi. Approfittando del by night, i ladri hanno preso 20 e 30 euro dai rispettivi portafogli, portando tra la piccola refurtiva anche i documenti di una delle due ragazze.