Sorrento: Derubata turista sulla Circumvesuviana

Sorrento: Ieri mattina, il personale del Compartimento Polfer ha tratto in arresto Domenico Pierozzi di 42enne e Sergio Martino,49enne, per borseggio ai danni di un turista tedesco sui binari della Circumvesuviana. I due malviventi, si aggiravano con atteggiamento predatorio tra la folla in attesa di salire a bordo del treno dell’Eav in partenza da Piazza Garibaldi in direzione Sorrento. I due borseggiatori non si erano accorti, però, di essere stati a loro volta adocchiati da due poliziotti in borghese i quali sono piombati su di loro traendoli in arresto e restituendo il maltolto all’ignaro turista.