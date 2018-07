civici di Sorrento avevano invocato a voce alta una nuova regolamentazione e un maggior controllo lungo il tratto di corso Italia appena restaurato. Così, è arrivata la disposizione che va a fissare ulteriori paletti nei confronti delle attività commerciali. Si comincia proprio dalla norma che prevede che fino al prossimo 31 dicembre, «in via sperimentale», tra piazza Tasso e l’ospedale civile Santa Maria della Misericordia, i locali non potranno occupare un passaggio superiore a 1,70 metri tra il fabbricato e le canaline dell’acqua. Se le attività commerciali dovessero superare questo limite, l’irregolarità sarà contestata dal comando di polizia municipale incaricato di indagare a fondo sul rispetto delle prescrizioni. Il rischio per i locali fuorilegge è beccarsi addirittura lo stop all’attività di cinque giorni consecutivi. Proprio come avvenne l’anno scorso quando il fenomeno del tavolino selvaggio assunse contorni davvero enormi e scoppiò la bagarre.

La mini-sanatoria Sia chiaro: a margine dell’approvazione della

delibera sulle concessioni, Cuomo ha firmato un’ordinanza che riguarda le violazioni delle attività commerciali contestate da giugno fino allo scorso 5 luglio. Stando al provvedimento, le sanzioni comminate dai vigili urbani sono state praticamente sanate: secondo la ricostruzionefatta proprio dal primo cittadino, non c’era ancora una decisione definitiva sull’assetto del nuovo tratto di corso Italia che, proprio tra giugno e lo scorso 5 luglio, tecnicamente risultava ancora un’area di cantiere.