Sorrento: controllare la vendita di alcol per evitare…

A Sorrento, la sera soprattutto, c’è un evidente problema legato all’alcol che viene venduto in modo smisurato un po’ a tutti: turisti, minorenni, maggiorenni. La questione che dovrebbe essere principalmente risolta, ovviamente, riguarda i consumatori minorenni e i turisti ai quali viene, spesso, somministrata una dose di alcol eccessiva. Questo scaturisce dei problemi riguardanti la quiete pubblica, perchè poi accadono cose spiacevoli come questa che vi stiamo per raccontare.

Molestie alle donne?

Capita sempre più frequentemente, ormai, che dei turisti molestino le ragazze sotto effetto di alcol. L’episodio in questione è avvenuto pochi giorni fa dove due turisti, visibilmene ubriachi, hanno recato disturbo a delle ragazze incontrate lungo la loro strada. Secondo il dj, animatore e voice locale, i due turisti volevano fare questioni perfino con lui. Ormai non c’è più controllo nella vendita di alcol alle persone, talvolta accade in modo smisurato, bisognerebbe porre rimedio a questa situazione; afferma il DJ. Bisogna, dunque, intervenire e prevenire per far si che non accadano episodi simili che vanno ad intaccare ogni volta l’immagine della città che non risulterebbe essere sempre positiva se continuano ad accadere episodi simili, conclude l’animatore locale.