Sorrento, continua la lotta ai Bed & Breakfast abusivi: bloccata attività in via Baranica

Continua la lotta ai Bed & Breakfast abusivi a Sorrento. Ultima notizia resa nota dallo stesso Comune è stata quella relativa alla cessazione di un’attività in via Baranica. Nello specifico, era stata fatta una richiesta di SCIA per l’apertura di un’attività lo scorso aprile: l’edificio in questione, però, era stato tempo prima oggetto di provvedimento di rigetto di sanatoria ai sensi della Legge 326/03 già in data 14/06/2011 prot. 21343.

Ecco perché nel giugno scorso il Comune di Sorrento aveva provveduto ad inviare notifica di cessazione attività. A tale notifica, si legge, non è stata data alcuna risposta con alcuna memoria difensiva da parte dell’interessata, una donna originaria di Sant’Agnello. Ecco perché l’Ente è stato obbligato a ordinare alla donna la cessazione immediata dell’attività.