Sorrento, colpo per Guarracino: ecco il difensore Vincenzo Russo. Pronti altri arrivi

Si avvicina sempre di più l’esordio nel campionato di Serie D che vedrà impegnato il Sorrento di mister Antonio Guarracino. Gli allenamenti stanno già intensificandosi, la preparazione estiva entra nel vivo, ed entra nel vivo anche il calciomercato. Il primo grande colpo della società è stato messo a segno in difesa.

E’ arrivato, infatti, l’esperto difensore Vincenzo Russo. Russo, classe ’85, ex Manfredonia e Campobasso, è un veterano della categoria e darà un contributo di sicuro valore alla squadra che non ha voglia di fare solo la comparsa la prossima stagione. Un giocatore che è una vera garanzia.

Ma non solo. Sono pronti altri acquisti. Quello di Roberto De Rosa, 24 anni, centrocampista tecnico e rapido, è un acquisto praticamente ultimato, mentre si attende qualche altro colpo di rilievo in attacco. Ricordiamo che il Sorrento partirà in ritiro il prossimo 28 luglio per Nusco, nell’avellinese.