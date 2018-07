Sorrento cambi in giunta pressing su Rachele Palomba, ma “Il Ponte” pensa a un uomo per blindarla con Cuomo e rimane fuori Mariano Gargiulo. Sembra che a giorni forse il sindaco Giuseppe Cuomo risolva il vuoto creato dall’uscita di Mario Gargiulo. Il “Ponte”, gruppo di Gargiulo, non ha ancora designato un nome. Ma intanto Mariano Gargiulo vorrebbe un suo spazio, anche se qualcuno solleva dei dubbi , in quanto dipendente della Prisma che lavora col Comune, la cosa non è incompatibile. Però, c’è un perà. La Palomba potrebbe stringere un’intesa col “Ponte” che presenta un uomo e quindi la blinda in Giunta in quanto per legge è necessaria la presenza femminile.. sembra una telenovela, o c’è un fondo di verità?