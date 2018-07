Sorrento. Ambulanza in soccorso d’emergenza bloccata

SORRENTO ORE 8.45 – un’autoambulanza sarebbe dovuta intervenire urgentemente al fine di soccorrere una persona sofferente, precisamente in Via Padre Reginaldo. Il problema alquanto grave, però, è che sia stata bloccata da un automezzo parcheggiato lì nei pressi, al centro della carreggiata, che ha vietato il transito ai soccorsi i quali ci hanno messo più di 15 minuti per intervenire.

Questo costituisce un problema piuttosto serio in città per quanto concerne la viabilità e l’accesso per le emergenze sanitarie. Ci domandiamo i vigili in quell’occasione dove erano finiti e se l’automezzo fosse autorizzato a percorrere proprio quella strada. A voi le opinioni in merito, come al solito.