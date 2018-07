Sorrento anche la Pasticceria Primavera di Antonio Cafiero presa di mira per il suolo pubblico. Sanzione per un gelato sul Corso

Sorrento. Pensavamo che per un gelato sul Corso Italia non si arrivava a fare una sanzione anche ad Antonio Cafiero della Primavera, soprattutto perché lui è sempre disponibile col Comune ed è presente a tutte le manifestazioni portando Sorrento nel mondo dal Papa alla Rai ma alla fine la polizia municipale non ha avuto pietà, sanzione per aver occupato il solo pubblico con un gelato. Anche se di plastica e dimensionato. Va bene così, ma altre cose non le vedono? Abusi e soprusi sul corso stesso e il by night dove nessuno controlla con segnalazioni di caos e risse? Amministrazione Cuomo dovrebbe far qualcosa, la notte Sorrento è terra di nessuno