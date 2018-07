Sorrento altro suicidio dopo Massa Lubrense e Vico Equense

Una vicenda terribile è avvenuta ieri nel centro cittadino di Sorrento. Non conosciamo i particolari e le motivazioni, che hanno spinto l’uomo verso il gesto estremo. Ma è il terzo suicidio in una settimana in Penisola Sorrentina dopo Massa Lubrense e Vico Equense.

Non possiamo essere indifferenti a tanto dolore.

Il nostro scopo è tener alta l’attenzione sulla sofferenza che c’è anche dietro la patina dorata del turismo e l’assenza delle istituzioni, che sarà resa ancora più grave dalla chiusura dell’ASL Campania del Centro di Igiene Mentale nell’indifferenza generale.