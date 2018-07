Sorrento, alberi a rischio crollo: interdetta la pineta delle Tore

SORRENTO – Brutte notizie per gli escursionisti e per gli amanti della natura: il Comune rende off-limits la pineta delle Tore, principale polmone verde della Costiera al confine tra Sorrento e la parte alta di Massa Lubrense. A stabilirlo è il sindaco Giuseppe Cuomo con un’ordinanza firmata poche ore fa. All’origine del provvedimento ci sono le conseguenze dei gravi incendi che colpirono la zona il 21 luglio dello scorso anno: da una relazione recentemente stilata dalla polizia municipale emerge che «la pineta presenta sul sentiero che l’attraversa alcuni alberi caduti al suolo e altri, come i primi disseccatisi a seguiro dell’incendio, potenzialmente instabili e con propensione allo schianto». Di qui l’ordinanza di interdizione firmata dal sindaco Cuomo con l’obiettivo di scongiurare pericoli per la pubblica incolumità. Non solo: con lo stesso provvedimento il primo cittadino ha conferito all’ufficio tecnico comunale il compito di elaborare un piano di intervento esecutivo finalizzato alla messa in sicurezza dell’area.

11 Luglio 2018 – Il Mattino – M.Viggiani