Sorrento 1945, continuano le iniziative di solidarietà: missione in Burkina Faso

Sempre più attivo con opere e iniziative di solidarietà il Sorrento Calcio. Quest’inverno erano state annunciate due iniziative encomiabili. La prima fu la visita di una delegazione del Sorrento ai bambini ospiti della casa famiglia Myriam di Meta di Sorrento: ai piccoli vennero regalati tanti oggetti sponsorizzati e venne recapitata una cifra in beneficenza a suor Paola e le sue sorelle per la loro lodevole attività.

La seconda iniziativa venne annunciata già a dicembre tramite il profilo Facebook ufficiale della società. Venne stipulata una collaborazione col partner tecnico Zeus Sport, per cominciare e far partire per il continente africano una spedizione aerea con divise del Sorrento e palloni da gioco, destinate ad un piccolo villaggio del Burkina Faso, Zigla-Polase.

Questo è stato il messaggio pubblicato qualche giorno fa: “A migliaia di chilometri di distanza, in uno dei villaggi più poveri del continente africano, il Sorrento regala un sorriso. Siamo in Burkina Faso, i bambini del villaggio di Zigla-Polace giocano a piedi nudi, indossando con orgoglio le nostre divise”.

Una fantastica iniziativa che rende più grande una società come quella del Sorrento 1945.