SONO in SALUTE è in edicola.

E' in edicola SONO in SALUTE.

Da metà luglio è in edicola SONO in SALUTE, il nuovo mensile dedicato al benessere di tutta la famiglia, edito da Di.Co. Editore e diretto da Laura Avalle.

In 114 pagine troviamo ben 8 pianeti che rappresentano le aree tematiche in cui è suddivisa la rivista: Pianeta Donna, Pianeta Uomo, Pianeta Argento, Pianeta Famiglia, con sezioni dedicate a bambini, adolescenti e animali, Pianeta Psiche, con test psicologici e focus sul sesso, Pianeta Alimentazione, con spazi dedicati alla cucina tradizionale, vegetariana e vegana, Pianeta Benessere e Pianeta Scienza; quest’ultimo, in particolar modo, vede la presenza fissa di 23 specialisti noti in ambito scientifico e istituzionale, che rispondono alle domande del pubblico .

Laura Avalle precisa: “L’obiettivo è fornire ogni mese risposte e suggerimenti per il proprio “stare bene” e per quello dell’intera famiglia. Le persone devono imparare a volersi bene, è questo il punto. Per questo motivo, più che un giornale di salute e benessere, SONO in SALUTE è un vero e proprio ‘stile di vita’ che si prende cura di noi e della nostra famiglia”.

Per vedere lo spot di presentazione di SONO in SALUTE, questo è il link: https://www.youtube.com/watch?v=fJqS4o6H3PY

